我們要喝乾淨水！公民團體籲灌、飲排分離入法 11:322019/12/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場擺放寫有「灌排分離」、「飲排分離」字樣的大幅海報，表達訴求。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市公民團體「我們要喝乾淨水」行動聯盟4日北上立法院，呼籲朝野立委修正《水汙染防治法》，明確禁止各種廢汙水進入飲用、灌溉水源，以確保全國民眾的健康安全。 (中時 ) #公民 #團體 #公民團體 #我們 #乾淨 也許您會感興趣 推薦閱讀 九二共識一家親 台獨黨綱難相信 04:092019/11/30 焦點新聞 九二共識一家親 台獨黨綱難相信 04:092019/11/30 焦點新聞 高以翔逝王鈞心碎發文 「人家這麼信任把孩子交給我們」 16:022019/11/30 娛樂 新竹家扶園遊會 表揚自強家庭和義工 21:012019/12/01 生活 香港航空表明會照常營運，未來數個會月減少運力和航班，並進一步整固網絡 17:222019/12/02 財經 武雄風波後 林佳新：別讓人笑我們是草包 17:482019/12/02 政治 孟晚舟被加拿大羈押已一年 陸外交部盼及早釋放 19:022019/12/02 兩岸 那些年，我們追過的偶像 04:102019/12/03 時論廣場 卡神案延燒 蔡英文回應了：不希望為選舉利益操作 11:512019/12/03 政治 改善空汙受重視 宋瑋莉：這是我們的責任 15:212019/12/03 生活 生活熱門新聞 好市多這東西狂降5000 網哭：我一個禮拜前才買原價... - 生活 今年冬天會很冷？氣象局回應了 - 生活 不尋常降雨訊號 專家：周四兩地區將有致災性大雨 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 大雨來了！周三起一路濕冷到這天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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