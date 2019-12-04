根據去年統計，每年約有超過30起的嬰兒猝死案件，其中絕大多數都是父母忽視孩子睡眠安全所造成。因此購買嬰兒監視器的父母愈來越多，不過國外這對夫妻在看到自己孩子在監視器中的畫面後，卻差點被嚇死。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，這對夫妻在某日晚上觀看監視器時，竟然看見自己的孩子雙眼發光，並且直勾勾的盯著螢幕。看起來就像突然被知名恐怖電影「恰吉」附身一樣。

夫妻兩人認為應該是畫面顯示出了差錯，他們將照片拍下，並上傳到網路。由於乍一看真有點毛骨悚然，該貼文很快就在網路上發酵，並收穫了約41萬讚數。有網友開玩笑表示，那簡直像恐怖電影《沉默之丘》一樣，也有網友逗趣的分享了類似的事情。

示妻子的朋友，在買完嬰兒墊子後一直認為有鬼，因為在兒童監視器中一直出現一張陌生且蒼白的嬰兒臉，後來才發現，原來是偷懶的爸爸沒把床單拉好，導致那張墊子下面的嬰兒標籤露出，而引發這場誤會。(圖/取自seanieflanagan推特)

他表示妻子的朋友，在買完嬰兒墊子後一直認為有鬼，因為在兒童監視器中一直出現一張陌生且蒼白的嬰兒臉，後來才發現，原來是偷懶的爸爸沒把床單拉好，導致那張墊子下面的嬰兒標籤露出，而引發這場誤會。

(中時電子報)