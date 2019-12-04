蔡總統「永和警衛室」的警衛官汪姓中校，涉特勤私菸案自請調回特勤中心本部，突然傳出被分發去擔任國民黨總統參選人韓國瑜隨扈。國民黨團總召曾銘宗今質疑，是誰推薦？國安局讓他加入有沒有內部暗盤作業？有無督導不周？

曾銘宗說，國安局長邱國正曾批評，購買私菸者有「選擇偏差」、「不太正常也不太安全」，那為何將汪姓中校派給韓國瑜侯選人擔任極為關鍵的侍從組長？國安局與特勤中心必須清楚交代，遴選特勤維安編組標準是什麼？汪員涉及私菸案為事實，為什麼還可以參加維安訓練？

曾銘宗也懷疑，維安特勤各組編制共55人，偏偏韓國瑜這組有問題。為什麼韓國瑜這組又多了2名駕駛，配屬李佳芬的座車？有此必要嗎？依往例從來沒有編組完成抽籤之後再行替換，這次卻在完成編組，且正副指揮官都已經見過韓國瑜及張善政侯選人之後，才又抽換3名組員。這是非常明顯的刻意安排操作。

曾銘宗質疑，是誰同意抽換成員？特勤中心副指揮官周廣齊的指令嗎？是接到國安局長邱國正的指示嗎？

國民黨立委王育敏也批評，蔡英文選舉除了要網軍，還需要監軍臥底嗎？國家機器有需要動得這麼厲害嗎？選舉過程相關部會維持行政中立如此困難嗎？高度懷疑是把原來侍衛室安插到韓陣營 ，是否為了蒐集韓國瑜的動向？蔡英文作為最高統帥，知情還是不知情？

(中時 )