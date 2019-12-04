卡神楊蕙如率領綠營網軍放風向，害死外交官，在黨內初選階段飽受網軍攻擊所苦的民進黨副總統參選人賴清德今天表示，這個事件有待司法釐清，才有辦法做進一步的說明，至於是否是當時攻擊他的同批人也還要再查證。

今年初民進黨總統黨內初選期間蔡賴相爭，賴清德當時曾痛批網軍的攻擊，讓自己得面對很多不實謠言。

賴清德今天出席蔡英文總統連任全國律師後援會記者會，媒體詢問他近來身體是否微恙？賴清德表示因為近來助選場次較多，所以聲音有點沙啞，不過現在已經漸漸改善。

對楊蕙如事件，以及國民黨總統參選人韓國瑜說，民進黨花錢養網軍，賴清德低調表示，

這個相關的單位都會進一步的說明。

媒體詢問賴在黨內初選的時候，公開要蔡總統的網軍不要再攻擊他，是否與現在北檢查出的網軍是同一批人？對此，賴清德表示，他不清楚，這個還要查證。

媒體追問賴是否知道民進黨有養綠軍？楊蕙如與駐日代表謝長廷及多位民進黨立委都有合照，是否是好朋友？賴清德也表示，楊蕙如的事件要待司法釐清之後，才有辦法水落石出，也才有辦法做進一步說明。

週刊報導指出，現在小英陣營內部由邱義仁進行操盤，瞄準韓國瑜陣營開打，對此，賴清德表示，這部分因為是競選總部決策的事情，他並不清楚，不過選舉有一個基本的原則，就是有愈多人幫忙應該是愈有幫助。

(中時 )