男星高以翔上月底在大陸節目錄影中猝死，噩耗震驚演藝圈，而在家屬及公司的努力下，終於趕在高以翔頭七前，讓遺體完整地回到台灣，預計本月15號舉行告別式，而除了家屬外，他的女友Bella也全程陪他走這段千里歸鄉路，昨高以翔摯友曝兩人其實正準備結婚，沒想到婚前卻天人永隔，Bella如今被發現手上多了一枚戒指，應該是高以翔生前貼身配戴的尾戒，其中蘊藏了「生死不變的誓言」，讓人看了好心疼。

高以翔過世後，摯友曝光他其實準備結婚，迎娶Bella只差一步。(中時資料照片)

高以翔與女友Bella低調交往3年，之前男方爸媽疑顧慮Bella年紀尚輕，否認兩人有婚約，然高以翔換帖兄弟蔣珅瑋昨曝光其實他離人生下一階段只差一步，沒想到求婚前猝逝，而事發後Bella跟家屬一起從杭州帶男友回家，強忍悲傷卻難掩傷心憔悴，高以翔遺體要進金寶軒安置時，法師一聲「過門」，讓Bella跟以翔媽媽再也忍不住相擁而泣，足見Bella跟高以翔的關係，已經深到跟對方家人能相互依靠的程度。

而有眼尖網友發現，Bella除了原本右手上的尾戒外，這幾天拇指上多了一枚設計較陽剛的戒指，比對之下，認為應該是高以翔左手長期配戴的尾戒，跟Bella的是情侶對戒設計，如今則都到了Bella手上，而坊間多認為戴尾戒是防小人，但情侶互贈配戴，其實有另一個意涵，那就是象徵執子之手、與子偕老，「生死不變的婚約」，加上Bella日前身上套了件大尺寸銀扣黑色外套，跟高以翔之前錄影時穿的是同款，讓人看了相當不捨，如此的煎熬「怎麼走得出來」。

(中時電子報)