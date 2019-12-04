教育部統計處今天公布「107學年度高級中等學校教育消費支出調查概況」，高中職學生平均每人繳納學校費用（含餐費）約為4.0萬元、校外學習則花5.7萬元，1年共花約10萬元；同時，約1／3學生參加校外學習（如學科補習、家教、運動課程、藝文課程等）。

教育部統計處指出，107學年高中職學生平均每人繳納學雜費及代收代付費（含餐費）計3萬9991 元，其中學雜費1萬4358元及代收代付費 2萬5633元，比例為36：64。觀察學術學群及職業學群之平均每人繳納學雜費及代收代付，除學費部分因自103學年起逐年實施就讀高職者免學費，差異較大外，餘各項費用互消長結果。

107學年學生有校外學習支出者平均每人支出金額為5萬7033 元，其中有學科學習支出者之金額5萬2853元，約為藝文、運動學習者3萬0451元之1.7倍。

學術學群及職業學群之有校外學習支出者平均每人支出金額分別約為5萬9951元及4萬2494 元，公立學校約為私立學校之 1.2 倍，整體而言，有校外學習支出者平均每人支出金額均以學科學習較高，顯見國人教育觀念仍偏重智育。

教育部統計處指出，107學年上學期高中職學生校外學習支出率為37.5％，約每3位學生就有 1 人參加校外學習活動，下學期則略減至 34.9％，研判可能與新學年度開始，參加校外學習之意願較高有關。上、下學期校外學習支出率均以學科學習較高。

另上下學期學術學群學生校外學習支出率均較職業學群高出近40個百分點以上，輔以公私立別觀察，此現象以公立學校學生更為明顯，可能與多數私校設有課後輔導課程，公校學生則多到校外補習有關。

(中時 )