國防大學戰研所國際碩士班2名來自中南美洲友邦的交換學員，疑似休假期間在台北市一家酒吧內與女子飲酒後，相約前往旅館「休息」，卻因此產生男女糾紛，遭到女方報案提告性侵害，台北市警華分局昨晚將涉案的2名外籍學員傳喚到案後移送台北地檢署，深夜檢方以五萬元交保。

據了解，來自中南美友邦的2名交換學員其中一名就讀戰研所中校，另一名為陸軍官校畢業後前往國防大學受訓的學員，上週末夜晚，共同邀約一名女性友人前往台北市酒吧飲酒，事後前往旅館過夜休息，但疑似過程中發生不快，遭到該位女性友人向警方報案，指控該2位外籍學員對其性騷擾，國防大學校方也陪同羅員前往應訊，涉案的兩位學員警訊時矢口否認，並指稱應是文化差異造成誤會， 警方訊後將其移送法辦，檢方也認為其涉嫌重大，各諭令5萬元交保。

據了解，國防大學戰研所國際碩士班是我國與友好國家的重要友誼連結，成員均為各國精挑細選，層層考選派出的菁英軍官，但近年除本案遭警方立案調查外，前年亦有一位中南美洲學員中校學員，因逾假未歸，而遭國防大學記大過開除，戰研所所長也被連帶記過一次，但離譜的是，戰研所長竟將所內的所有教師通通拖下水，全因為管理不周遭記申誡，全部人陪著一起受懲處。

國防大學今（4）日表示，本校受訓外籍學官於11月下旬休假期間發生疑似妨害性自主案件，目前已由司法調查偵辦中，以釐清事實，本校秉「毋枉毋縱」原則，全力配合調查處理。

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(中時電子報)