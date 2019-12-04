元大金日前發布重訊欲把內湖瑞光路一處不動產，轉移給兒童福利聯盟，引發外界質疑捐款成了購房所用，兒盟今天召開記者會澄清，如果民眾有指定用途的捐款，絕對不會從中提撥，提撥至置產基金的都是「不指定用途」的捐款，而且每年都是有結餘才會提撥，並且提撥至一定金額就不再提撥，如去年就未再提撥。

據兒盟統計，去年服務受益人次達15萬5128人次、提供兒少經濟補助5萬6326人次、提供兒童團體或青少年營隊與活動或弱勢兒少與家長喘息服務共3萬836人次，也辦理兒童福利與兒童人權推廣等共261場、67萬5590人次。

外界認為為何要選在內湖購置逾700坪的辦公大樓？兒盟執行長白麗芳表示，兒盟目前在雙北有逾6處服務據點，皆是租賃或承辦方案而來，但房租不斷調漲、政府方案不斷變更，曾有一處服務據點2年內就搬遷4次，以雙北市6處服務據點為例，租金每年就要近600萬，造成社工與案全不便，因此近年來不斷找尋「兒童人權與兒少發展中心」的地點。

據了解，為了案主的交通緣故，兒童人權與兒少發展中心希望尋求在捷運沿線的區域，因此兒盟近年來尋求包括中和、永和、新店、三重、蘆洲等地，但仍未發現適合的場址，直到今年才找到內湖瑞光路不動產，整體坪數超過700坪，可以容納雙北180名工作人員及提供案主服務。

白麗芳說，未來兒童人權與兒少福利發展中心的員工辦公空間僅占35％，其餘還包括給弱勢及高風險家使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室、弱勢兒童營隊活動…等多功能服務空間。

白麗芳提及，兒盟近期內部討論近期是否需再委任更大規模的會計師事務所進行財報稽核，並對外發布以昭公信。

(中時 )