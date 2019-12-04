根據《體育商業日報》報導指出，NBA本賽季至今的收視率持續下滑，兩大轉播頻道都至少慘跌超過20%，過去5年3度奪冠的勇士，本季因為兩大主將都受傷缺陣，收視率暴跌50%以上，從電視寵兒變成收視毒瘤。

根據統計，NBA新賽季的兩大轉播頻道收視率都跌了兩成以上，《ESPN》下滑20%，《TNT》則下滑了23%。

至於NBA在全美各地的整體收視率跌了13%，下跌幅度最大的兩支球隊分別是勇士(51%)以及巫師(57%)。上升幅度對大的球隊則是魔術125%以及老鷹43%。

(中時 )