「卡神」楊蕙如因涉嫌在關西機場事件中，利用網軍帶動風向被起訴。台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭為此預定4日下午到東京代表處遞交陳情書，要求謝長廷下台。不過駐日代表處4日10點過後，決定管制人員進出，連辦理證照的民眾都必須按鈴才能進出。

駐日代代表處原本預定今天（4日）下午3點（台北時間2點）召開駐日代表謝長廷與駐日記者的例行記者會，但10點半左右臨時宣布取消。幾經交涉，謝長廷今天仍拒絕任何媒體的採訪。

中時記者上午已到代表處內等候市議員，但也被代表處以管理人員進出為由，要求離開代表處，約11點（台北時間10點）過後代表處便大門緊鎖。

卡神風波延燒，我駐日代表處4日大門深鎖。（圖／黃菁菁攝）

卡神風波延燒，我駐日代表處4日大門深鎖，民眾來辦證照要按鈴說明事由才能進入。（圖／黃菁菁攝）

由於監察院調查報告出爐，他們只回覆說，請參考外交部的公開內容。楊蕙如涉嫌操作網軍，帶動風向，疑似釀成大阪辦事前處長蘇啟誠自殺。

內政部長徐國勇4日強調，內政部並沒有網軍的預算，所以沒有網軍。他斬釘截鐵地說，「如果有網軍我就下台，就這麼簡單。」

雖然民進黨撇清和楊蕙如的關係，但台北市議員游淑慧昨天在臉書上貼出照片，直指楊蕙如曾和謝長廷，還有蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明、徐國勇等人合照，質疑她與民進黨關係匪淺。

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(中時電子報)