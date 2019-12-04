「卡神」楊蕙如利用網軍發動攻擊，導致駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，楊蕙如因此遭起訴。爭議也燒向駐日代表謝長廷及民進黨，謝長廷昨發文稱「楊蕙如的事情我都要負責？」對此，名嘴謝寒冰諷刺表示，龜縮後只有這麼無力且邏輯不通的反駁，「謝長廷真的不復當年了」。

楊蕙如和謝長廷的關係，成為各界探討的焦點焦點。資深媒體人李艷秋昨提及，楊蕙如是謝長廷2008年參選總統時競選團隊裡的網路執行長，也曾是維新基金會的董事，而董事長是謝長廷。此外，楊更曾與謝長廷合寫「長仔的噗浪日記」一書。

對於外界認為楊蕙如與他關係匪淺，謝長廷昨在臉書發文質疑，楊蕙如的事情他都要負責？「張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」

對於謝長廷這番言論，謝寒冰認為，「誰說你不可能指使楊蕙如去韓營臥底？楊蕙如動員網軍幫你黑人害死蘇處長，你不負責誰負責？」謝寒冰不禁表示，謝長廷龜縮一個晚上，只有這麼無力且邏輯不通的反駁，「謝長廷真的不復當年了」。

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(中時電子報)