前雲林縣議員李日貴之子、現任雲林縣議員李明哲4日召開澄清記者會，公開父親李日貴當年在議會質詢的完整紀錄，澄清媒體連日用標題殺人，糟蹋其父人格，請求蔡英文總統嚴辦假新聞，還他父親一個平靜，不要因為選舉持續傷害他父親。

李明哲表示，蔡英文總統曾說「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全臺灣的假新聞說不！」也曾說「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。」但是其父親的名聲，受到帶著惡意的假新聞報導侮辱。

李明哲表示，假新聞讓社會大眾認為李日貴是一個「囂張、猖狂、亂用公權力」的人，為了私利不擇手段。身為人子感到非常痛苦，所以要站出來為父親洗刷冤屈。他可以接受在選舉的過程中合理的檢驗，但不能接受惡意糟蹋父親的名聲、傷害自己的家庭。

李明哲引用媒體報導李日貴質詢內容，「說外省女婿也就是韓國瑜，看他砂石賺兩個月，所以要去選立委」短短兩句話，看起來好像有嘴有鼻，但看議事錄就知，父親的意思根本是相反，現在媒體卻把謠言當事實報導，用標題殺人，糟蹋他父親人格。

李明哲解釋，「人從出生到死都要砂石，連死後也要砂石來空」，那句話指的是許多工程都需要砂石，但砂石一天產量是固定的，即使有人要用更高價購買，但母親認為「大家都是辛勤工作謀生，不可趁人之危漲價貪利」，卻被渲染李家賺很大。

李明哲說，媒體斷章取義把李日貴變成一個利用職權賺黑心錢的人。他想請問蔡英文總統，這麼明顯、這麼惡意的報導，不就是她最反對的假新聞嗎？希望蔡總統幫忙嚴辦假新聞。

(中時 )