交通部公路總局上個月發起「台灣10大最美景觀公路」票選，投票於12月1日截止，「通霄．台61線111k＋000～121k＋000」從票選之初便一路領先，公路總局副總工程司陳進發指出，該路段擁有西濱最美的月牙灣公路與落日大道，歡迎民眾來場公路小旅行。

公路總局表示，省道公路遍及全台，每條公路皆緊貼民眾的生活與在地的情感，因此舉辦最美公路票選活動，串連人與人、人與故鄉，從民眾於票選路線的讚美留言中，不但看到對故鄉的聲援，也體察到民眾對公路經營的支持與肯定。

經過近1個月的投票，總投票數達21萬4080票，在參選的30條景觀公路中，前10名分別為台61線通宵路段、台61線永安漁港脊背橋、台9線金崙大橋、台9線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台3線三灣客庄路段、台2線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段。

陳進發說，票選活動不只要讓民眾行經公路時感受山與海的景觀，還要呈現這5年來公路景觀改善的成果，更希望它們能揚名海外，公總後續其他路段做工程時，也會以此為參考，並視地區特性有不同規劃。至於票選第一名的台61線通霄路段，被質疑當地有違停嚴重、車速快等安全問題，他強調已跟縣府道安會報與警方做協調，近期會有一些規劃措施。

(中時 )