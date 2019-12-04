國民黨南市第一選區立委參選人蔡育輝請來詹江村助講。（莊曜聰攝）

詹江村批綠營才是假新聞始祖，也批蔡育輝對手女兒曾到大陸唸書，為了選舉才反中。（莊曜聰攝）

選戰進入倒數階段，各陣營參選人用力催票，台南市立委第一選區藍綠陣營針鋒相對，民進黨參選人賴惠員4日到幼兒園送香皂，喊出抗中保台護國護健康，國民黨參選人蔡育輝則找來「村長」詹江村助講，詹先嗆卡神楊蕙如遭起訴，說明綠營才是假新聞始祖，逼死優秀外交官，再嗆賴惠員女兒曾到大陸唸書，她也曾接受媒體訪問讚揚上海進步，難道不是「為匪宣傳」，選舉到了才反中，呼籲選民看清。

賴惠員一早到新營大華幼兒園發送文宣品「台南好浴皂」，除宣導勤洗手的衛生觀念外，也拿身體健康比喻國家安全，指出大陸的各式滲透就像肉眼難見的細菌一樣，不知不覺對台灣社會造成影響，要保護台灣安全，每位選民都要培養對假新聞警覺性，面對任何消息都要經過查證再轉傳，才能夠預防紅色滲透。

蔡育輝則在柳營代天院廟口開講，還找來桃園市議員「村長」詹江村站台，詹上台先諷卡神楊蕙如遭起訴，民進黨還忙著切割，根本才是假新聞始祖，再批民進黨藉著反送中議題操弄反中、兩岸對立，但對手參選人的女兒也曾到大陸唸書，也曾接受媒體訪問暢談自己到大陸參訪心得，指出上海等大城市比新營還繁榮，這媒體都查得到，結果選舉到了才反中，讓人感到錯亂，並回問台下群眾「這算不算為匪宣傳」。

蔡育輝則說，民進黨每逢選舉都會操弄相關議題，但實際作為如何，相信選民眼睛是雪亮的。

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(中時 )