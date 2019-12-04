路透引述3名消息人士表示，美國總統川普政府稍早曾考慮將華為踢出美國金融體系，將華為列入美國財政部的指定制裁名單（Specially Designated Nationals），但該項計劃最終遭到擱置。

不過，一名熟知內情的人士表示，該計劃可能在未來幾個月被重新提出，取決於華為的事態發展。兩名消息人士稱，白宮國家安全委員會曾考慮過該項計劃，許多官員將之視為處於制裁華為的政策工具最頂端的核選項。若一家公司被列入指定制裁名單，這家公司就幾乎不可能以美元完成交易。

據其中一位人士稱，美國政府官員起草了一份備忘錄，並就此問題舉行機構間會議，顯示出官員在多大程度上考慮動用美國最激進的制裁工具來對付華為。

對於白宮考慮將華為從美國銀行體系剔除，國泰君安首席經濟學家花長春表示，再發展下去，可能從環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）系統剔除，整個華為資金體系將面臨嚴峻考驗。

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