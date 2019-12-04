美國眾議院4日以407票對1票壓倒性通過「2019年維吾爾人權政策法案」。中國外交部發言人華春瑩回應表示，該法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

華春瑩指出，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反恐暴和反分裂問題。新疆曾經深受極端主義、恐暴活動之害。面對嚴峻形勢，新疆自治區政府依法打擊恐暴活動，同時重視源頭治理，包括積極推進去極端化工作，不斷促進經濟發展、民族團結和社會和諧穩定。這些措施確保了新疆3年來未發生一宗恐怖襲擊事件，受到2,500萬新疆各族人民的普遍支持，也為全球反恐事業作出了積極貢獻。

華春瑩正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。美方涉疆法案蓄意抹黑中方反恐和去極端化舉措，只會進一步暴露其在反恐問題上的雙重標準，只會讓中國人民進一步看清其偽善面目和險惡用心。

她強調，中國政府和人民捍?國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。美方利用涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞的，奉勸美方立即糾正錯誤，阻止涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

(工商 )