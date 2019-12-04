現代人人手一個智慧型手機，市內電話已然派不上用場，有網友就在PTT發問，「市內電話沒用是不是可以取消了」，卻被大批網友勸退，「奉勸不要，需要報案的時候很好用」、「市話打119會馬上知道你在哪裡」、「停電也能講」，在緊急時刻有救命功能。

原PO指出，他家小時候有2台市內電話，其中一台早就停掉了，家裡只留一台，「不過只有在選舉的時候才會響，現在連行動電話都只用網路通話了，大家會特別去取消家裡的最後一隻市內電話嗎？」

對此，網友說「早取消10年了」、「家裡沒市內電話+1，真的用不到」，認為只有選舉電話跟詐騙電話會打來，退掉也沒差。但也有人說，市話打市話比較便宜，加上市話沒有沒電問題，緊急時又多了一項連絡工具，「打給親戚、外送、公司行號都用市內」、「訂早餐超方便」、「放著吧！我家前年颱風時停電38小時連鐵門也打不開，只剩室內電話」、「市話打119會馬上知道你在哪裡，為了安全還是留著吧」。

(中時電子報)