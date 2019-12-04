年底古裝大劇盡出，由張若昀、李沁、陳道明主演的《慶餘年》開播後表現亮眼，張若昀、李沁浪漫「雞腿定情」，加上陳道明飾演的慶帝一出場氣勢不凡，播出2天在愛奇藝台灣站衝破百萬流量，擠下《如懿傳》登上百萬排行榜第2名。

《慶餘年》張若昀、李沁浪漫合體。

陳道明飾演慶帝。

《劍王朝》改編自網路人氣作家「無罪」同名小說，劇中李現飾演個性俏皮的毛頭小子丁寧，外表看似活潑，內心卻懷著顛覆大秦王朝的抱負，準備上演一場「王子復仇記」。為了掩飾身分，李現與李一桐兩人以姨甥互稱，沒想到李現三度撩小姨招數相當豪放，先是偷窺李一桐洗澡被逮住質問時，不但不認錯還反撩她：「還不是因為你長得漂亮！」再來更露出賊笑要李一桐「乖乖地在床上等我，一起雙修啊！」，最後在被李一桐揪住耳朵時，花言言巧語：「在小姨心中我都比他們重要。」搞笑又臉紅心跳的互動讓網友相當期待姨甥戀的超強火花。

此番也是馮小剛首次轉戰網路劇擔任監製，對他來說是全新挑戰，坦言：「劇中動作戲非常多，都是真槍實彈的武打，演員們都親自上陣，這點相當吸引我。」李現曾在訪談節目中提到，拍攝武打戲時吊鋼絲吊到懷疑人生、腰肌勞損，還被劍鞘打傷3個手指不能動，如此傷勢卻仍堅持要親自上陣，也讓馮小剛盛讚他相當敬業，私下為人非常友善。《劍王朝》12/6起每週五至週日晚間8點首播。

李現（右）、李一桐。

(中時 )