北大西洋公約組織（NATO）領袖今天將告訴美國總統川普，他們將在2024年前挹注4000億美元（約新台幣12兆2166億元）在軍事上，希望他別再嚴詞抨擊西方盟國。

路透社報導，德國與法國等歐洲領袖昨天在白金漢宮受到接待後，將在慶祝北約成立70週年的正式會談上告訴川普，在對抗全球衝突上，他們不允許被當成較不重要的夥伴看待。

川普昨天指控數個盟國「遲付欠款」，挹注在武裝部隊的經費不如美國多，歐洲、土耳其與加拿大將在倫敦北部豪華高爾夫俱樂部舉行的會議上，聲稱他們在2024年前將共同提供4000億美元國防經費。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特說：「我們應在清楚的北約原則下…挹注經費和冒著犧牲我們軍人性命的風險。」他今天又說，他將「捍衛法國與歐洲的利益」。

這樣的構想可能涵蓋推動擴大北約政治勢力，考慮讓北約在中東與可能在非洲發揮更大的影響力。不過，德法須先尋求北約支持成立「智者」團體，擬定改革計畫。

在最後的公報上，北約盟國將重提捍衛彼此的承諾，英國也預計將提供6艘軍艦、兩個戰鬥機中隊與數以千計的軍人供北約支配，以達到美國提出歐洲軍隊應做好備戰狀態的要求。

北約也將首度警告中國，正在監督北京日益增長的軍事力量，同意將逐步讓北約準備好防範未來可能出現的敵對行為，包括在北極與電腦網路領域。

但北約成員國的辯論可能火花四射。今天在倫敦舉行的峰會將傳出火藥味，川普與馬克宏已就跨大西洋關係的未來發展槓上，川普再度批評德國沒有投注足夠經費在國防上，似乎沒有留意到柏林新的國防計畫，內容提到將在2031年前達到北約支出目標。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在倫敦活動上告訴外交官與專家：「我是政治人物，因為華而不實的發言遭到批評是家常便飯。但就北約而言，情況完全相反，我們的辯論是樸實無華。」

馬克宏也指控土耳其與伊斯蘭國（Islamic State）在敘利亞的代理人合作，不過，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）試圖緩和緊張氣氛，他說：「北約能夠存活下來，是因為我們總是有坦誠的對話。」

(中央社)