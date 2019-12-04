陳姓陸籍富商去年12月低調來台觀光，因詢問在台申請商業登記法規時，遭林姓女子發現其財力雄厚，藉邀陳到酒店喝酒，唆使李姓男子等人闖進包廂「討債」，逼陳匯款人民幣2000萬元(約台幣8600多萬元)，陳不從被痛毆一番，經雙方討價還價後，陳最後只好匯錢37萬元人民幣(約台幣160多萬元)才脫身。台北地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴林、李2人。

起訴指出，有偽造文書罪前科的林姓女子，經友人介紹結識來台觀光的大陸富商陳姓男子，去年12月14日下午5時，2人相約北市內湖區星巴克咖啡店，林女向陳男說明在台申請商業登記法規等事宜時，從言談間發現陳財力雄厚，即勾結李姓男子、「阿財」、「阿虎」等4人，計畫設局對陳勒索錢財。

當天晚間8時30分，林女先以招待飲宴為由，找陳男及陳男友人一起去中山區「金碧酒店」A2包廂內飲酒作樂，9時48分，李男4人闖進包廂內，以莫須有債務，要求陳男交出人民幣2000萬元，並逼陳以通訊軟體SKYPE聯絡代號「NEW富利通」，威脅陳將錢匯至大陸中國農業銀行的指定帳戶內。陳男因拒絕匯錢，慘遭李男4人徒手及持酒瓶朝頭部、臉部一頓暴打。

但李男4人因「討債」聲音過大，引發「金碧酒店」圍事人員關切，要求李男等人及陳男離去，近晚間12時，李男4人押陳男轉到松山區的「金坊酒店」繼續「討債」，陳男為求脫困，經討價還價後，依對方指示將37萬元人民幣匯至中國農業銀行帳戶。陳男脫困後即赴國泰醫院驗傷，並向中山警分局報案。

(中時 )