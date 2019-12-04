美國之音4日報導，美國參議院兩黨25名參議員敦促川普政府調查大陸計畫實施的企業社會信用系統的影響，這個系統的目的是監測在大陸運營的國內外公司的行為。美國專家認為，國會議員的擔憂非常有必要。

報導稱，大陸指稱的企業社會信用系統，是使用一種演算法系統來蒐集數據，從而對支持大陸經濟體系貢獻的公司分級。一旦公司的得分低於某個特定閾值，就可能受到限制公共採購、增加審查與不利的利率待遇。

按照大陸國務院規畫，這個企業社會信用體系將在2020年投入運轉。

報導指，美國國會議員擔心，這個體系可能會被用來迫使美國公司轉讓技術，將研究活動轉移到大陸，或支持大陸的工業和外交政策。

國會議員2日去函美國貿易代表萊海澤警告，這個體系只會進一步正常化大陸政府影響外國公司意見的作法。

信函指出，這個系統蒐集的數據，將由包括太極計算機、華為、阿里巴巴、騰訊在內的大陸公司組成聯營企業管理，其中若干企業已遭美國當局制裁。

公開信的簽署者之一、科羅拉多州參議員加德納（Cory Gardner）聲明說：「我們美國不能出賣價值觀，因此務必追蹤中國逼迫美國企業遵守其不合理制度的相關作法。」

國會議員信函指，美國政府對大陸的企業社會信用系統的正式研究、報告和分析，對於審查美國在大陸開展業務和與大陸公司競爭的條件十分重要。

美國之音訪美國前負責大陸事務的助理談判代表穆恩（Jeff Moon）指出，當前參議員非常及時表達憂慮。

穆恩認為：「現在遞交這封信函時機特別重要。這個社會信用體系應該在明年推出，所以現在還沒有最終確定。中國當局現在正提出細節。在國家和地方層面都在做很多工作。因此，塑造最終結果，此其時也。」

穆恩認為，這項新的企業社會信用有可能成為將來貿易的主要障礙，因為這個作法極為廣泛。

美國之音報導，美陸貿易全國委員會表示：該委員會「成員企業擔心中國企業社會信用體系的潛在影響，特別是其是否會在地方層級執行時不公平，針對特定企業，與是否會平均分擔零售商及供應商之間責任。」

穆恩還提到，這個體系會影響在大陸的所有外國企業。今年8月，「中國歐盟商會」與德國諮詢公司Sinolytics合作提出報告說，大陸企業社會信用體系將對在陸歐盟企業帶來龐大影響與挑戰。

(中時 )