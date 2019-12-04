肩膀痠痛時，許多人第一個想到的就是熱敷，但若未遵守使用規範，當心一不小心燙傷皮膚！一名7旬阿公，自行使用熱敷墊時，未調整溫度便將產品直接接觸皮膚，最終起水泡。物理治療師表示，使用熱敷墊切勿貪熱，在冰冷的冬天，仍有皮膚燙傷的風險。

動力式熱敷墊屬於第一等級醫療器材，可作為熱療使用，透過淺層熱的方式，達到促進血液循環的效果，進而舒緩肌肉痠痛。

一名70幾歲、患有糖尿病的阿公，因肌肉痠痛而使用動力式熱敷墊，原本蓋著毛巾熱敷的他，因貪熱而將毛巾取下，未調整好溫度就直接接觸皮膚。而糖尿病患本身的感覺較為遲鈍，阿公的皮膚雖然已經無法承受溫度，卻仍然無感，最終將皮膚燙到起水泡。

台灣物理治療學會理事長曹昭懿表示，使用動力式熱敷墊時，必須留意溫度、時間及位置。隔著衣服、毛巾使用時，應將溫度控制在50度以下。直接接觸皮膚時，則應控制在45度以下；每次使用最長20分鐘，以免因熱積蓄造成燙傷；因脖子皮膚較薄，對熱的耐受度低，使用時應避開此處。

曹昭懿提醒民眾，並非每個人都適合使用動力式熱敷墊。面對皮膚較嫩、不會表達的嬰兒，以及感覺較為遲鈍的孕婦、糖尿病患、癱瘓者，都應避免使用動力式熱敷墊。痠痛時的熱敷僅是治標不治本，若症狀持續，建議仍應向專家求助。

食藥署提醒民眾，選擇動力式熱敷墊時，應看清楚包裝上的許可證、標籤、仿單等，再依照說明書使用。若出現不良反應，可前往藥物食品化粧品上市後品質管理系統通報。

(中時 )