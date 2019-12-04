◎不小心支援網軍？柯：不是不小心

國民黨北市議員徐巧芯爆，卡神「楊蕙如」養網軍的金援是向北、高市府申請WTA網球賽的補助款。臺北市長柯文哲4日坦言，北市府雖然預算有1650億元，還有基金預算2500億元，但每筆錢都盯到很難。對於楊鑽漏到洞，柯說「太多啦！」

◎謝長廷冷血卸責 數萬網友全怒了！

民進黨帶風向技巧五花八門，以政府預算包養網軍，被藍營立委踢爆的農委會「1450案」即為經典，「卡神」楊蕙如遭起訴，更讓近年各路網軍藏身浮出水面。就在楊帶風向害死外交官案爆發後，駐日代表謝長廷卻一副事不關己態度，讓不少人相當氣憤。對此，台北市議員羅智強就發起網路投票，竟高達數萬網友認為「謝長廷該出來下跪，以示負責！」。

◎3.7億買房引公憤 兒福爆退捐潮

兒童福利聯盟昨被爆出花3.7億元買北巿內湖精華區辦公室，引發網友公憤，質疑有必要買這麼高價的房產嗎？並痛批捐款竟被拿去繳房貸，以後不捐了；兒盟聯盟說，昨天確實接到很多要求退捐的電話，但實際人數和金額尚未統計。

◎藍刪桃90億預算 燦：還可翻盤

民進黨正副總統參選人蔡英文、賴清德3日地毯式來桃園補選，為黨籍立委參選人站台，桃園市議會地政局預算，其中賣地90億歲入，國民黨甲級動員以人數優勢刪除創下紀錄，桃園市長鄭文燦表示， 現在只是聯席審查而已，樂觀面對還有翻盤的機會。

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(中時電子報)