大陸外交部網站指出，美國國會眾議院剛剛通過了所謂《2019年維吾爾人權政策法案》。該案蓄意詆毀新疆的人權狀況，大肆抹黑大陸去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊大陸政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉大陸內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

大陸外交部表示，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆曾經深受極端主義、暴恐活動之害。面對嚴峻形勢，新疆自治區政府依法打擊暴恐活動，同時重視源頭治理，包括積極推進去極端化工作，不斷促進經濟發展、民族團結和社會和諧穩定。這些措施確保了新疆3年來未發生一起恐怖襲擊事件，受到2500萬新疆各族人民的普遍支持，也為全球反恐事業作出了積極貢獻。

大陸外交部認為，國際社會對大陸政府治疆政策普遍予以積極評價。2018年底以來，70餘批國家和地區官員、國際組織、新聞媒體、宗教團體、專家學者等一千餘人參訪新疆，他們紛紛稱讚新疆反恐、去極端化工作經驗值得學習借鑒。

今年3月，伊斯蘭合作組織外長理事會通過決議，讚賞大陸關懷穆斯林群眾所作的努力。7月，50餘國常駐日內瓦代表聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價大陸在反恐和去極端化工作中尊重和保障人權。10月，60多個國家在第74屆聯大三委會議期間踴躍發言，稱讚大陸新疆巨大的人權進步。這些都有力證明，美方拿涉疆問題做文章，完全違背事實，完全違背國際社會主流民意。

大陸外交部強調，要正告美方，新疆事務純屬大陸內政，不容任何外國干涉。美方上述法案蓄意抹黑中方反恐和去極端化舉措，只會進一步暴露其在反恐問題上的雙重標準，只會讓大陸人民進一步看清其偽善面目和險惡用心。

大陸外交部表示，大陸政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。美方利用涉疆問題挑撥大陸民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制大陸發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞的。奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉大陸內政。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

(中時 )