易始公司發給北市府體育處的公文，卻罕見的在副本上標註5名謝系議員的姓名。（陳俊雄攝）

「卡神」楊蕙如遭爆養網軍攻擊前大阪代表處蘇啟誠處長，台北市議員徐巧芯、游淑慧、羅智強、侯漢廷4日上午舉行記者會，提出一張卡神的「寶悍運動平台公司」向北市體育局請領核銷經費的發票，但發票上面竟只有「WTA活動規畫執行」九個字，羅智強抨擊九個字就可以請領1000萬元，一個字就值100萬，「誰有辦法一個字向公家機關領到100萬元，我也叫你神」！

游淑慧指出，卡神出事後民進黨要跟他切割，林飛帆甚至還表示卡神和民進黨毫無關聯，但事實上楊蕙如不僅早就激入民進黨，曾經在新北市參加過立委初選，怎麼會和民進黨毫無關聯？

徐巧芯等人也出示了一張屬於卡神的「易始」公司發給北市府體育局的公文，收件副本赫然列出5名謝系議員的名字，徐巧芯也質疑，這5位議員列在私人公司發給市府單位的公文上面，難道不是當做門神，要市府官員要好好依照議員意思給予方便？

游淑慧也表示，楊蕙如遭起訴後大家都在想，她他平常是在做什麼樣的一個工作，可以每一個月付網軍一萬塊錢，到底這個錢是從哪裡來？但看看楊蕙如推動WTA賽事過程疑點重重，連台北市長柯文哲都承認「怪怪的」。

羅智強則是提出一份由卡神的「寶悍運動平台公司」向北市體育局請領核銷經費的發票，但發票上面竟只有「WTA活動規畫執行」九個字，他表示，九個字就可以請領1000萬元，一個字就值100萬，「誰有辦法一個字向公家機關領到100萬元，我也叫你神」！

羅智強指出，這樣的事情內容合不合法他不清楚，但絕對不合理，呼籲檢警應深入追查民進黨豢養網軍的背後金流。

(中時 )