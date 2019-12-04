兒童因為身形與大人有異，加上新生兒、早產兒等更是嬌小，一旦面臨重大醫療手術，總是沒有醫材可用，包含人工血管、心臟支架專用器材整年都在短缺，過去醫生治一個就要專案訂貨一次，往往得等上1到3個月，耗時耗力。衛生福利部今年六月正式成立「兒童臨床必要藥品及醫材專家諮議會」，同時規劃成立「兒童困難取得臨床必要藥品及醫材調度中心」，今天宣布由中國醫藥大學附設兒童醫院得標，明年一月開始，醫生只要沒醫材，就能直接叫貨，小小患者不必再等」。

立法院社福衛環委員會今天進行專案報告，立委王育敏、蔣萬安、蔣乃辛等16名國民黨立委提案新增兒童及少年福利法，明定中央主管機關應協助早產兒、重病兒取得維持生命所需的特殊藥品與醫材。立委王育敏表示，過去醫師沒有醫材可用，透過專案申請都要等上三個月才拿得到，必須明確入法，更重視兒童醫材短缺問題，不能一因為孩子小沒有選票就不夠重視。

陳時中會中允諾入法，並表示，衛生福利部將成立「兒童臨床必要藥品及醫材專家諮議會」，同時設立調度中心，預計明年一月上路。

衛生福利部預計由醫療發展基金撥出上億元，投注成立「兒童臨床必要藥品及醫材專家諮議會」，由衛福部進行統籌，旗下規劃「兒童困難取得臨床必要藥品及醫材調度中心」，該調度中心因規定只能由設有兒童醫院的醫療院所負責，因此僅能在台大、彰化基督教醫院、馬偕醫院以及中國附醫四家兒童醫院中來爭取。

醫事司司長石崇良表示，考量台大是公立，採購法限制多，而中國附醫位處中部，南北調度最方便，因此由該醫院為第一順位得標。

石崇良表示，該調度中心將負責三大任務，首要就是負責採購、調度、以及配送醫療品項給各醫療院所，醫療院所有需求只要向平台通報即可。其次是接受缺藥通報省查，因有的醫師說缺，但可能國內有其他替代可用；若國內沒有，需要向外國訂購，由平台統一購買，評估一年有多少量，就由政府先購買，一旦超過使用期限而有備品，成本同樣由政府吸收。更重要的是透過長期監測，列出基本品項，不要每次都沒了才要叫貨。

石崇良表示，幾年前一次腸病毒大流行，其中併發重症的孩童非常多，一時急需各種特殊醫材，結果每間醫院都缺貨，醫護人員只能一家一家瘋狂打電話詢聞哪裡還有醫藥材，導致人仰馬翻。

未來有平台調度後，一旦醫師有需要，只要向平台叫貨即可，由平台調度醫藥才，就算國內沒貨，也能立刻向國外訂貨，保障絕對有醫藥才可用。

(中時 )