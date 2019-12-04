服務於台南市警六分局的49歲暖男警員曾錦緯，1日晚間休假與家人及朋友餐敘時，突然身體不適昏倒，經送醫急救宣告不治，醫院初判為心肌梗塞。由於曾員不抽菸、不喝酒，平日生活作息正常，也無心臟病史，同事及親朋好友都難以接受噩耗。

警方表示，曾員不僅工作認真，更樂於助人，與長官、同事相處十分融洽。由於精通電腦3C硬軟體，無論同事的公務或私人3C用品出問題時，經常找他幫忙處理，他也樂於協助解決，被同事譽為「暖男」。尤其，六分局歷任分局長的手機，幾乎都請他協助設定各項APP。

警方還說，曾員過世後，留下妻子及一對尚在求學的未成年子女，警方除將依公務員撫卹辦法與發動警心專案協助家屬外，分局長陳建民也請與曾妻熟識的女警陪伴，並提醒員警同仁留意身體狀況，氣溫變化更要適時增減衣物。

警方調查，12月1日晚間曾員利用休假日與妻子、家人外出聚餐，飯後友人邀約前往KTV唱歌，曾偕妻子前去，但沒有唱歌，不久即表示隔天要上班需先回家，大約晚間11點突然趴在桌上，曾妻原本以為對方是要拿桌下的東西，後來才驚覺不對勁，趕緊報案。

當時，同行親友曾替他進行CPR，並通報消防局救護員到場接手處理，但送到郭綜合醫院時，已無生命跡象，經急救1個小時仍告不治。

(中時 )