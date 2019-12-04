《追婚日記》導演安竹間睽違4年再推最新浪漫愛情電影《你的情歌》，籌備到拍攝近兩年時間，新片訊息在釜山影展一發佈便吸引大批買家關注，狂銷至新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、汶萊、寮國、印尼、緬甸、柬埔寨等十個地區，在國際影壇掀起熱烈討論

《你的情歌》前導海報搞神祕。（甲上提供）

3日台灣發行片商也宣布《你的情歌》將定檔明年農曆春節首檔1月23日於全台上映，同時也發佈3款電影超前導海報，片商大搞神秘3位主角只露出眼睛並刻意保留卡司名字，海報上文案：「說不出口的溫柔，你聽見了嗎？」隱隱點出兩男一女的愛情習題，不只清新風格抓住粉絲少女心，沒說破的卡司組合更引起網友熱烈討論，勢將引起浪漫狂潮。

《你的情歌》前導海報搞神祕。（甲上提供）

繼《追婚日記》，《你的情歌》跨界邀請曾獲時報文學首獎的作家葉揚首次擔綱編劇，為影迷再出第二道愛情選擇題，消息一出不只新片版權已狂銷10地區，最新發佈3款海報也在網路上引發網友熱烈討論，電影魅力勢必在明年春節掀起轟動。

(中時 )