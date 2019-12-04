國民黨總統參選人韓國瑜近日宣布，若當選，將廢止有關所得替代率調降的公教年改政策。國政顧問團顧問李來希也說，蔡政府的軍公教年改沒尋求共識就片面決定，對部分退休者衝擊大，韓若當選要採停看聽策略，停是止血，看是觀察衝擊，聽則是廣邀各界重啟協商。

北市學校教產工會理事長李惠蘭說，教師公保加上退撫基金繳的錢多出勞工5倍到9倍，私校教師退撫基金提撥率維持12％，公立教師退撫基金提撥率自民國107年逐年調高由12％至18％，卻仍然被恐嚇在民國138年會破產。

李惠蘭提到，公立教師退撫基金又因為去年績效為負數，所謂破產又要提早兩年。公立教師退休金是確定給付制，只跟年資和薪資水平有關，跟退撫基金績效無必然關係。

李惠蘭指出，基金績效運行失當，政府沒負責卻把所有過失推給教師，根本是欺騙賴帳行為。韓陣營提廢除調降所得替代率，將以正確數據講話，師法各國優質的養老基金制度，真正做到讓基金永續經營，不再讓「破產」恐嚇與欺騙所有勞工、軍公教人民。

(旺報 )