文化大學新聞新聞系主任胡幼偉。(胡幼偉臉書擷圖)

卡神楊蕙如讓外界見識到綠營網軍的狠勁，為達目的不犧牲外交官。文化大學新聞新聞系主任胡幼偉表示，他挺韓是挺韓代表的價值，走正道，親民愛民、真誠為民服務；不像蔡英文總統縱容民進黨及其外圍組織，在競選總統的過程中，做了太多整韓、黑韓、害韓的事情，「心太壞」。

胡幼偉在臉書表示，經常有人問他「你為什麼這麼挺韓」？而他總是回答，挺韓，不是挺韓國瑜個人。挺韓，一不為名、二不為利，三不求官。挺韓，不是挺韓這個人，而是支持韓代表的一種價值，走正道，親民愛民、真誠為民服務。

胡幼偉說，韓國瑜當然不是完人、更不是聖人。韓跟所有平凡人一樣，有自己的個性，有獨特的長處，也有可受公評的缺點。但他看韓國瑜，是從政治人物的角度來看他。看的是：做為一個想當國家領導人的政治人物，他是否具備該有的條件？答案是肯定的！

胡幼偉指出，韓有很好的表達能力。他是學傳播的，先就這一點來講，他一直很受不了蔡英文。蔡的表達能力實在太差。當總統的人，連話都講不好，怎麼跟人民溝通呢？韓國瑜講話，聽起來就有勁。用詞也許不夠典雅，但講得真誠、講得有真感情、講得流利、講得動人。他希望他的總統，起碼是個講話有號召力、能鼓舞民心士氣的人，不然，總統怎麼能帶領全國上下往前進步呢？

胡幼偉又說，韓國瑜曾經風光過，但也落寞過很久，因此，了解庶民的苦，知道沒有工作、沒有收入的痛苦。韓了解，從政的意義，是為百姓解決生活上的問題，尤其不能因爲意識型態的堅持，使國家安全和經濟發展陷入危險與困境，讓人民的生計困在結構性的框架中，變成無解的難題。蔡英文死抱台獨反中，不顧人民生活之苦，這是他最不能接受蔡英文的第二個原因！

胡幼偉並提及，韓國瑜因為離開過政壇十多年，政治人脈幾乎全斷，沒有老國民黨派系的牽絆，若想再度從政，除了以德服人、真誠待人、用人唯才外，沒有第二條路可走。而韓也的確能夠用人唯才，讓天下英傑與他共同打拼，不像蔡英文，縱容派系分贓、酬庸任官，導致政風敗壞，他不挺韓，難道要挺蔡嗎？

胡幼偉最後說，韓不會為了私利去害人、整人。對照來看，即使不是直接策畫，蔡英文至少也是縱容了民進黨及其外圍組織，在競選總統的過程中，做了太多整韓、黑韓、害韓的事情。一個人為了要當總統，能夠如此殘忍地對付競爭者，一副非要把對手鬥垮鬥臭的樣子，這難道是我能支持的價值嗎？我預言，明年大選，民進黨會輸，一大原因，就敗在這「心太壞」這三個字上！

(中時 )