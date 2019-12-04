卡神楊蕙如網軍案爆發後，可說是撼動台灣政壇！對於網軍１個月在網路操盤可領至少一萬。國民黨總統候選人韓國瑜痛斥，500名網軍，至少月花500萬元，這些錢到底從哪裡來的？他更痛批蔡英文總統，「面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛」。

民進黨蔡英文總統昨出席活動後受訪時，對於卡神楊蕙如被查於網路帶風向害死一位優秀外交官，她表示，此事已進入司法調查階段。「我就不能夠在個案上做什麼樣的評論。」不過，她說，我們的立場一向都很清楚。就是我們不願意看到，更不希望看到為了選舉利益做這樣子的操作」。切割速度之快令人驚訝。

對於蔡英文回應，韓國瑜今(24日)在臉書痛批蔡，「面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛。這是網路罷凌絕不讓你輕輕放下，如果有500個網軍一個月就要500萬，錢從哪裡來？」。

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(中時電子報)