2020蔡英文總統連任全國律師後援會今天召開記者會宣布正式成立，被北檢認定是綠營網軍「卡神」楊蕙如的律師陳偉仁也赫然在列。副總統候選人賴清德表示，未來這場選舉是一場守護台灣主權、維護台灣民主的選舉，要大家共同團結，「我們一定可以成功的贏得這場選舉」。

支持蔡英文總統的律師代表，今天在蔡英文總統全國競選總部宣布成立全國律師後援會，楊蕙如的律師陳偉仁也在其中，面對媒體詢問低調未回應。

後援會總會長林國明肯定蔡英文進行的司法改革，已見成果，這次民進黨不分區立委提名名單也有張菊芳、周春米、黃帝穎三位律師，顯示持續推動司法改革的決心。

賴清德今天也代表蔡英文總統出席，感謝律師們的大力支持：「有你們律師相挺，台灣一定贏。」他說，蔡英文總統特別跟他提到，非常感謝大家，也非常希望能夠親自參加今天後援會的成立，但礙於公務繁忙不克分身。

賴清德表示，在台灣民主運動史上，或是台灣社會維護人權、挺公義，常常看到我們律師的身影。他要特別強調的是，在美國獨立宣言裡面特別強調的「人人生而平等」，人類包括生命權、自由權，一起追求幸福的權利是不容剝奪的。

他說，人民為了要保障這些權利，所以組成政府，但是很可惜，台灣並沒有如美國這樣的幸運，在美國發表獨立宣言兩百年後，台灣還通過了戒嚴令、懲治叛亂條例，之後台灣也歷經白色恐怖時期。

賴清德指出，在那段日子裡面，我們看到英勇的律師，站在人民的立場上維護人權，也保障公義，特別是在美麗島事件上面，律師勇敢挺身而出，為受刑人辯護，扭轉了整個事件，這對整個台灣的命運占據關鍵地位。

他說，當年美麗島辯護律師放棄律師的職業工作投入政治，甚至於組黨，從黨外到創黨在野執政，我們也看到了律師擔任台灣總統、政委、立委，進入政府各部會幫忙台灣推動各項建設，平常時間，我們也看到法扶律師犧牲自己的時間，幫助貧弱的民眾爭取權益。這些通通都是我們律師對整個國家、對整個社會非常具體的貢獻，「社會非常肯定，我個人也非常欽佩」。

他強調，在未來這場選舉是一場守護台灣主權、維護台灣民主的選舉，他非常高興看到全國律師秉持以往我們優良的傳統再一次站出來，「只要我們大家共同團結心連心手牽手，我們一定可以成功的贏得這場選舉，也可以成功的捍衛台灣主權，維護台灣的民主」。

他說，在未來台灣持續向上提升的路上，還要請各位律師要持續的參與，讓我們國家能夠越來越好，社會可以越來越進步，人權也可以得到更多的保障。

(中時 )