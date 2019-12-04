三重果菜市場改建案，因當地民辦都更案尚未完成整合，至今推不動，新北市長侯友宜4日市政會議指出，不一定要在人口稠密區蓋果菜市場，可循日本築地市場在豐洲重建模式「易地重建說不定比都更快」，盼打造兼具智慧交易、休閒與觀光的市場。農業局說，盼讓市場不僅只有大貨車，還能有美食與美景。

三重果菜市場位於利百代三重都更案轄內，全案8.58公頃，因公私土地交叉持分，產權持有者超過數百人，利百代公司2004年申請都市更新案，但因產權糾紛、地方意見分歧，都更案一延再延，也導致三重果菜市場改建困難重重。

新北市長侯友宜說，在都會人口稠密區做批發果菜市場，附近不但有學校，還影響都市發展，當初日本築地市場就位於市區，現在遷到豐洲，對東京發展有很大的幫助。

侯友宜說，有時候做一個未來規畫時 不要老是在原有思維打轉，未來20到30年，果菜市場不只是現在「武市」批發市場，而是自動智慧化交易市場，在裡面還要能夠找到休閒觀光旅遊，既然民辦都更案原地打轉，可以找個有潛力、風光明媚的地方，說不定會得到更多人支持。農業局長李玟說，目前正全力推動，雙軌並進。據悉，曾討論的地點可能有五股或蘆洲，但仍在規畫中。

(中時 )