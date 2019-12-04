避免被藍綠立委參選人邊緣化，親民黨第三選區（左楠）立委參選人蘇博廷4日關心左營區蓮池潭的觀光交通問題，他並籲請兩黨參選人停止口水戰，好好端出牛肉，並與他展開辯論政策。

蘇博廷本來是獨立參選人，後來在與親民黨接觸後，成為該黨的左楠區立委參選人。目前該區有11名參選人包含國民黨黃昭順、民進黨劉世芳與獨立參選人郭新政等。

蘇博廷表示，要發展蓮池潭的觀光，帶動就業及產業發展，最好的利器是當地的宮廟文化歷史，42公頃左右的蓮池潭風景區，周邊大小宮廟加起來約25間，較具規模的像北極玄天上帝、天府宮、清水祖師廟、啟明堂、春秋閣和龍虎塔至孔廟等等，除了可談論風水學外，還有台灣明鄭時期後各方聚落來台占據地盤的故事。

其次，他認為，要在蓮池潭附近移動，最好的方式是引進「電動自駕小型巴士」，由高雄物產館為起點，設置幾個主要停靠點，如龍虎塔、玄天上帝等。且電動自駕小型巴士可以結合產官學，背後有上百億元的龐大商機。

(旺報 )