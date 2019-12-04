15個美洲國家今天同意對29名委內瑞拉籍人士實施旅行禁令，包括總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他親近盟友，作為迫使馬杜洛下台的外交手段一環。

會議有來自阿根廷、巴西、美國、哥倫比亞、智利、秘魯的代表參加。這幾國都是「美洲國家間互助條約」（TIAR）簽署國，承諾美洲國家組織（OAS）成員間會相互防禦。

該組織9月通過措施，針對他們表示與洗錢、販毒、恐怖主義行動有關的委國政府主要成員，進行鑑定、制裁和引渡。

今天遭TIAR 15國列入旅行黑名單的人士，同時包括馬杜洛多位主要盟友，如外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）、國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）和執政黨社會黨（Socialist Party）第2號人物卡貝友（Diosdado Cabello）。

代表委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）出席會議的波黑斯（Julio Borges）表示，與馬杜洛有關連的人士中，約有500人遭不一的制裁鎖定。

瓜伊多主張馬杜洛2018年所贏得的新任期不合法，因此於今年1月援引憲法自行宣布就任臨時總統，並獲大多數西方國家承認。

(中央社)