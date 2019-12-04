中共全國人大外事委員會4日就美國國會眾議院通過「2019年維吾爾人權政策法案」發表聲明稱，美眾議院該法，惡毒攻擊中國新疆的人權狀況，歪曲抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，無端指責中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政。我們對此表示強烈憤慨和堅決反對。

聲明指出，在新疆維吾爾自治區設立職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓工作，是根據中華人民共和國國家安全法、刑法、刑事訴訟法、反恐怖主義法和宗教事務條例，以及《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國反恐怖主義法〉辦法》《新疆維吾爾自治區去極端化條例》等法律法規設立和實施的。新疆教培中心的設立和實施，目的是消除恐怖主義、宗教極端主義滋生和蔓延的土壤和條件，有效遏制恐怖活動多發、頻發勢頭，最大限度地保障各族人民的生命權、健康權、發展權。這是對廣大人民人權的最好保護，也是對國際反恐事業的重大貢獻。恐怖主義、極端主義是人類社會的公敵。反恐、去極端化是國際社會的共同責任。

聲明表示，事實證明，中方有關舉措是有效的，新疆治安狀況明顯好轉，已連續三年未發生暴恐案件。然而令人遺憾的是，美國國會不但對新疆依法依規打擊恐怖主義、保護人權的努力視而不見，對新疆當前經濟發展、社會穩定、民族團結、宗教和諧的大好局面視而不見，反而捏造事實、詆毀抹黑中國反恐和去極端化的正義之舉。這是在反恐問題上典型的雙重標準，其在人權問題上的虛偽暴露無遺。

聲明最後說，堅決反對任何外部勢力借人權問題干涉中國內政。強烈敦促美國國會摒棄政治偏見，放棄對中方施壓的錯誤做法，停止對中方的無端指責，停止干涉中國內政，停止為中美關係發展和雙方在反恐問題上的合作設置障礙。

(中時 )