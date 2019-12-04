台北市議員游淑慧提出易始公司申請補助資料，質疑楊蕙如透過公家經費豢養網軍。（陳俊雄攝）

台北市議員游淑慧4日上午與徐巧芯、羅智強、侯漢廷舉行記者會，爆出楊蕙如曾自稱是經紀人身分，請來謝系議員向郝市府施壓，希望以1000萬元天價請來網球女將謝淑薇擔任代言人。羅智強則抨擊，現在想要出人頭地靠父靠母都比不上靠謝長廷、靠民進黨證來得有用。

游淑慧表示，當時她擔任台北市政府觀傳局的主祕，楊蕙如則是藉舉辦WTA名義，自稱是網球女將謝淑薇經紀人偕同某位西區的謝系議員前來市府，向他表示希望以超過1000萬元代價讓謝淑薇擔任代言人。

游淑慧指出，公家單位請代言人頂多只能出到80萬元，1000萬元天價實在太高，因此並未與楊蕙如談妥代言案。另外，謝淑薇事後也嚴正否認，楊蕙如是他的經紀人。「我絕對可以當這件事情的證人」。

羅智強則質疑，楊蕙如透過舉辦WTA前後取得了將近上億元的經費補助，這幾年請問誰有這麼神通廣大？他強調，民進黨上來之後，有多少政府的資源化為標案，讓楊蕙如能夠擁有充足的奶水，大規模換養網軍暗黑兵團？

羅智強表示，卡神遭到起訴後，謝長廷現在跟民進黨開始魔鬼總切割，但雖然謝長廷要切割，但楊蕙如卻不想跟謝切割，還膽敢在發給北市府的公文掛上五個謝系議員名字恐嚇台北市政府當靠山。

羅智強也抨擊，現在民進黨政府執政想要出頭，靠山靠海、靠父靠母、靠名氣都沒有用，還不如靠黨證最有效，尤其是要靠謝長廷，因為謝長廷最威。

(中時 )