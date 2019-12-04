交通安全觀念必須向下扎根，尤其兒童用路安全更應向下紮根，台南市政府交通局特別在大台南智慧交通中心內設置「大台南交通教育主題館」，提供青少年及兒童各種互動式體驗，希望讓交通安全教育更活潑有趣，預定16日起開放民眾預約免費參觀。

交通局長王銘德表示，大台南交通教育主題館位於大台南智慧交通中心內，2樓設置「交通教育探索區」，透過光雕、VR虛擬實境、全息投影、T-bike騎乘、公車大富翁等互動式體驗，還將台南市智慧交通便民的創新成果完整呈現。3樓大露台則為「兒童駕駛體驗區」，是專為兒童設計的道路模擬駕駛，在擬真的安全場地中熟悉道路交通號誌、標誌、標線等交通規則。

王銘德強調，大台南智慧交通中心是藉由舊市場建物再利用改造，轉變為兼具公務、教育與娛樂等內涵的多功能交通控制中心，也是全台第一座涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，除負責全市重要號誌路口即時監控外，交通教育主題館也開放學校與機關團體預約參觀，歡迎民眾前來體驗。

交通局還說，大台南交通教育主題館將於16日起開放民眾免費預約參觀；預約時段為每周一至四（上班日）的上午9點30分至11點30分，營運初期先開放15人以上團體上網預約（上限30人）；預約方式：每月1日10點開放下個月可預約場次，當月場次需於7天前預約，9日10點開放預約2019年12月16日至2020年1月31日場次。

(中時 )