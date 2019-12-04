為補償蘭嶼設置核廢料貯存場，蔡政府上月核定25億元予達悟族人，卻遭蘭嶼部落族人批「為選舉收買族人，把這些錢吞回去」；親民黨總統參選人宋楚瑜4日參訪鶯歌南靖部落時痛批，蘭嶼人入夏後飽受缺電困擾，機場跑道太短導致失事，「種種問題明明有錢改善，政府卻只會腐化、內鬥與亂搞！」

宋楚瑜說，全台核廢料棄置蘭嶼多年，但當地入夏後卻經常無電可用，政府多年來卻不願花個1、200萬裝設發電器，改善用電需求，且蘭嶼垃圾掩埋場今年初已滿，無法運回台東掩埋和焚化，垃圾山愈堆愈高，另蘭嶼機場跑道長度不足導致肇事，「這些問題明明都有錢解決，卻因原住民票太少，長年來不受重視。」

宋楚瑜說，原住民要的不是補助、是補償，不是救濟、是就業，是公平、尊嚴的機會，他雖然是個老頭子，但講話還夠宏亮，只要他擁有行政權，絕對把原住民權益放第一位，改善居住問題，還要加強生活機能，解決長照問題、下一代的教育問題。

(中時 )