2019台灣足球界的盛事「第三屆台灣企業甲級足球聯賽」，於日前最終冠軍賽上，大同技高一籌贏得擁有主場優勢的高市台電奪得冠軍，是2017年第一屆台企甲聯賽成立以來唯一連續取得三連霸冠軍的球隊，也因此獲得總冠軍獎盃永久留在隊上的最高榮譽。隊長潘文傑拿下本次賽事金手套獎，總教練強木在亦連續三年拿下最佳教練獎。大同足球隊為大同公司支持培植的球隊，在三連冠後明年將代表台灣出征亞洲足球協會盃(AFC)小組賽。

亞洲足球協會盃(AFC)參賽隊伍主要來自足球開發中國家最高級別聯賽，僅次於亞洲足球聯合冠軍聯賽(ACL)，大同為台灣首隊以分組賽冠軍資格參加2020亞洲足球協會盃(AFC)。

在現役25名球員有3名主力外援，Marc與Samuel兩人攻擊速度快，在禁區進攻上相當有破壞力，中場朱恩樂、安愛瑞、洪賜丞等球員控球精準，不管在移防與進攻上配合得宜，掌控整場比賽節奏，後防則有陳威全、翁偉賓等人堅固防線，形成大同銅牆鐵壁陣容，讓各隊難以突破與威脅。

大同隊長潘文傑 右：高雄市足委會主委劉世芳

球員張豪偉表示，能拿下三連霸冠軍真的很開心，每一場比賽都全力以赴應戰，不希望留下遺憾。球員洪賜丞也表示在沒有主場的優勢下，每次訓練時教練很辛苦到處去借場地，每個場地環境不同，訓練前都要先適應環境，才能開始進入正式訓練，所以大家都有共患難團結一致的革命情感。

教練強木在強調北市大同足球隊能有今日成就，一切都要感謝大同公司，有了公司全力支持，讓球隊無後顧之憂，歷年來球隊征戰屢獲多項冠軍，且多次代表國家參加各項世界競賽及邦交友誼訪問賽，至今是國內歷史最悠久也是唯一長期由私人企業支持的業餘足球隊。|

(中時電子報)