尋求衛冕的暴龍，今天在主場迎戰熱火，好不容易在正規賽追平比數，可惜5分鐘的延長賽竟然只得到2分，最終以110比121敗陣，開季主場9連勝也隨之止步。
整場比賽幾乎是一路落後的暴龍，直到第四節最後1分59秒還落後7分，此時多倫多大軍發動反擊，諾曼鮑爾連續砍進兩記三分球，加上羅瑞罰進兩分，剩下43.2秒暴龍反以108比07超前，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，吉米巴特勒2罰1中，雙方在正規賽戰成108平手。
比賽進入延長賽，吉米巴特勒發飆，連投帶罰攻下8分，以一己之力摧毀了暴龍防線，最後29秒助攻給歐利尼克投進三分球，暴龍只能豎起白旗投降。
吉米巴特繳出22分、13籃板、12助攻，延長賽的強攻猛打讓暴龍飲恨而歸；鄧肯羅賓生貢獻22分，阿迪巴約18分、7籃板，溫斯洛17分、9籃板、4助攻，歐利尼克16分、6籃板。
暴龍主場9連勝止步，目前聯盟只剩下3支球隊的主場還沒失守，公鹿10連勝穩居第一，熱火8連勝緊追在後，塞爾提克7連勝。
暴龍6人得分上雙，可惜延長賽攻守失序，諾曼鮑爾23分、8籃板，范維利特19分、6助攻，席亞卡15分、12籃板，羅瑞12分、11助攻、6籃板，伊巴卡13分、9籃板。
(中時 )
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