「我國已建成了世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網。」在11月21日—22日舉行的中國國家鐵路集團有限公司科技創新大會上，國鐵集團董事長陸東福宣布，到今年年底，大陸鐵路營業里程將達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里，高居世界第一。

近年來，大陸鐵路攻克了鐵路工程建造領域一系列世界性技術難題，全面掌握了時速200—250公里、300—350公里動車組製造技術，開發了適應複雜路網條件下長距離運行的高鐵運營管理成套技術，構建了涵蓋不同速度等級、成熟完備的高鐵技術體系。特別是自主研製的具有世界領先水準的復興號動車組，在京滬高鐵、京津城際鐵路成功實現時速350公里商業運營，樹立起世界高鐵建設運營的新標杆。

看重載鐵路技術，隨著大秦鐵路普遍開行2萬噸重載組合列車，完成3萬噸重載組合列車開行試驗，年最高運量突破4.5億噸，大陸不僅擁有了世界上年運量最大的重載線路，還建起涵蓋不同軸重等級的重載鐵路技術體系。

看高原高寒鐵路技術，青藏鐵路開通13年來安全平穩運行，多年凍土、高寒缺氧、生態脆弱三大世界性工程難題的攻關成果經受住了運營實踐檢驗；世界首條高寒地區高鐵——哈大高鐵投入運營，冬季凍脹控制等技術難題得到有效解決……依託青藏、拉日、拉林等鐵路建設和運營，大陸已系統掌握了高原鐵路建設和運營維護關鍵技術。

(旺報 )