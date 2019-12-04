彰化縣政府中庭辦理「你做篩檢我送禮 百萬家電等你領」抽獎，抽出多名幸運得主。（吳敏菁攝）

彰化縣政府中庭辦理「你做篩檢我送禮 百萬家電等你領」抽獎，抽出多名幸運得主。（吳敏菁攝）

彰化縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，以健康回饋機制方式，鼓舞伸港、線西、和美3鄉鎮投入癌症篩檢，這次伸港、線西、和美3鄉鎮約有22,960人次參加癌症篩檢，比過去成長4.5％，其中發現疑似癌症或癌前病變個案達1300多人。

彰化衛生局舉辦癌症篩檢，包含子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症，為鼓舞鄉親早期發現、早期治療。只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮劵外，更能參加500多項家電大獎抽獎活動，其中大獎包含雙門冰箱、電視、平板電腦及洗衣機等多項好禮。4日上午抽獎，在彰化縣長王惠美及律師的見證下，抽出多名幸運得主，讓民眾不僅做篩檢還享好康。

王惠美表示，希望有更多人參加癌症篩檢，只要有更多的回饋金與資源會把活動擴及更多的鄉鎮市，希望更多鄉親明年再來參加癌症篩檢，營造彰化成為健康長壽縣。不要害怕症篩檢，很多即早發現即早挽回健康的案例。

彰化衛生局葉彥伯表示，統統計活動期間2019年1月1日至7月31日，民眾參加癌症篩檢非常踴躍，其中參加子宮頸抹片檢查有9316人，乳房X光攝影檢查4011人，糞便潛血檢查6647人，口腔黏膜檢查2986人，合計參與癌症篩檢共2萬2960人次，並送出100元健康禮劵1萬5410張，比起去年成長4.5％，發現疑似癌症或癌前病變個案1300多人，皆由衛生所持續追蹤中。

為了讓更多民眾能參與，衛生局及衛生所不僅寄發篩檢通知，也利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查，另外，每年都與縣內醫療院所配合，深入社區，在全縣26鄉鎮衛生所及社區舉辦設站篩檢活動，讓民眾能就近篩檢，就近享健康。

(中時 )