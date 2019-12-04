高雄市軍事觀光資源豐富，有200餘條軍事隧道，高雄副市長葉匡時4日參訪鼓山洞周邊軍事遺址，關心水牢、防空洞的未來開發計畫，他說，鼓山洞為首處開放的軍事隧道，期盼能增加軍事景點觀光的附加價值，思考加入更多觀光元素、豐富內涵，高雄也將積極推動軍事觀光，吸引觀光客造訪。

葉匡時表示，鼓山洞隧道的歷史軸線，應更為清楚，例如興建背景、用途、結構、材料及文史發展演變，如此，將能吸引特定人士參訪。

葉匡時指出，軍事觀光的概念很好，但，豐富、多元化軍事觀光的內容，十分重要，他說，鼓山洞隧道內部空間可改建為小型餐廳、咖啡館或紅酒儲藏室的活化思考方式，以增加趣味性，期盼未來開發的其他隧道，也應該納入歷史軸線的思維，提高吸引力及附加價值。

高雄觀光局表示，高雄是日治時期軍事重鎮，北自左營南到林園，都擁有大量軍事坑道、防空洞等設施遺址，不乏自清代及日治時期興建，別具歷史意義，自「鼓山洞」開放迄今，已吸引眾多遊客前往觀光，為豐富「鼓山洞」軍事遊程，經現地勘查後決定接續開發「海巡署水牢、海巡署後方防空洞」及「舊漁會電台、舊漁會電台後方防空洞」，連結「鼓山洞」形成一旅遊帶。

「鼓山洞」是二戰日治時期，鐵道部所興建，係為戰時提供員工及旅客避難的大型防空隧道，光復後，交由警備總部使用，共有3處入口，高約3米、寬約2.5米，形狀如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。隧道採鋼筋混凝土管結構強固，有其特殊防空意涵，中間有陡峭的逃生隧道，直通壽山出口，因長久未使用，階梯皆已鐘乳石化，形成難得的景觀。

(工商 )