共享旅宿平台Airbnb今（4）日宣布，將全面升級現有的住家消防與一氧化碳安全專案，2年內提供5,000個一氧化碳偵測警報器給尚未裝設警報器的台灣房東，其中，特別與PChome網路家庭合作進行發送作業，盼強化房源安全。

Airbnb說明，已從2014年起，在全球提供免費的煙霧與一氧化碳偵測警報器，供全球房東索取，至今已經送出超過3萬個警報器。

Airbnb說明，透過此合作專案，將攜手PChome在2021年底前，提供5,000個一氧化碳偵測警報器給尚未裝設警報器的台灣房東。即日起，尚未在房源安裝一氧化碳偵測警報器的台灣房東，可以立即透過「專案網頁」申請，並透過PChome的快速服務，將警報器直送到府，協助台灣的Airbnb房東在今年冬天保護自己的居家與房客安全。

另外，Airbnb表示，將在台灣推出全新的「居家安全宣導計畫」，針對台灣房東社群，推廣居家消防與一氧化碳安全，並鼓勵房東裝設相關偵測警示器。Airbnb說，將會與「消防安全機關團體」合作，舉辦消防與一氧化碳安全教學工作坊，並提供房源安全小手冊等教育文宣品，同時鼓勵房東確實更新房源資訊，確保房客能夠看到完整的相關安全設備資訊。

Airbnb台灣、香港暨東南亞總經理Mike Orgill表示，新措施顯示Airbnb對持續深化台灣社群安全的努力。他指出，每一年，我們仍會偶爾聽聞居家一氧化碳中毒的哀傷事件在台灣發生，我們希望在針對房源安全的現有努力的基礎之上，再更進一步，畢竟即便只是單一的意外事件，都會帶來不必要的傷害。我們希望透過新的合作專案，讓我們的房東、房客與在地社區，都能夠更加安全。

Airbnb說，目前房客已能夠透過平台看到房東提供的房源安全設備資訊，例如有無裝設一氧化碳偵測警報器或滅火器等，以協助他們做出訂房決定。Airbnb說，平台也透過「房東義務」與「說明中心」等專頁，提供在地房東相關重要資訊。

(工商 )