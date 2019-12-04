Clara曬美背不夠還轉正面，D級美胸險些跳出來。(取材自Clara IG)

南韓女星「Clara」克拉拉(本名李成敏)，因天使臉孔與D罩杯S曲線身材，被美國時尚雜誌《MODE》票選為「亞洲第一美」，知名度大開，雖然之後經歷了合約糾紛的低潮，然她今年1月愛情方面有了大收穫，宣布閃婚大2歲韓裔美籍投資家Samuel Wang，成了豪門太太的她沒放起演藝工作，近來出席國際電影節，大方展現魔鬼身材，不僅露美背，甚至一轉正面豔驚四座，「火力」比婚前還猛。

婚後升格闊太的韓國女星Clara，持續演藝工作，近來飛赴大陸參加海南島國際電影節，昨(12/3)她在IG貼出此行的戰袍，只見她換上緊身亮片魚尾晚禮服，站在陽台吹風，一個回眸電力滿點，往下一看背後挖空剪裁直抵美臀上緣，露出白皙曼妙背部線條，而她繼續放送粉絲福利，大方「轉正面」，赫見D級酥胸快從開深V的禮服裡漫出來，整個人性感中帶著高雅品味，猶如希臘女神般完美，再度Hold住「亞洲第一美」封號！

(中時電子報)