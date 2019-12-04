新北市教育局今4日辦理「本市技術型高中雙語教育校際合作MOU」簽署儀式，媒合14所大學、科技校院共12位外籍教師及16位中師，與26位技術型高中教師進行雙語協同教學，下學期將在新北14校開設外語群、商管群、機械群、電機電子群、餐旅群、家政群13群科等多達29門課程，培養專業多語人才。

教育局長張明文表示，新北以「動手做學英文」為核心理念，推動技高雙語教育，以「實用、有用、願意用」專業英文，融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習，增進英語學習成效，跨教育階段校際間資源共享與合作，培養學生國際移動力。

以新北高工為例，結合日常經驗，提出「智慧雲端居家節能監控系統」雙語課程，過遠端網路監控家庭用電，兼顧安全與節電，完美將英語結合程式設計、電子學實習及微電腦應用實習的技能。新北高工學生黃媗說，雖然有一點難度但是我們都很喜歡這樣的課程。

新北技職除與科技校院合作師資、設備、教材、圖書、數位學習平台英語Easy Test等資源，今年10月起免費開設12場「職場英語體驗營」，結合科技院校及產業資源的實務體驗，橫跨5大群科11科系，用最多種類的課程拼出新北學生的英語力與就業力。

(中時 )