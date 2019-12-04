即日起可至彰化縣內39間店家領取「旅食彰化」護照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

即日起可至彰化縣內39間店家領取「旅食彰化」護照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣旅遊產業協會，為促進彰化縣之集客、鼓勵住宿及提升彰化在地消費之效益，獲得交通部觀光局的補助，統合彰化縣內旅遊相關產業及資源，以流動的饗宴、千里之行及旅人的神祇等三個主題，醞釀出炙手可熱的「旅食彰化」。即日起可至縣內39間店家領取「旅食彰化」護照，憑旅食彰化護照至彰化縣特選店家，出示護照即享店家提供的優惠活動。

彰化縣旅遊產業協會表示，護照的使用期限從即日起至12月31日止，一人免費索取一本，數量有限，索完為止，更多「旅食彰化」護照索取及優惠資訊，請於FB搜尋「

旅食彰化」。

「哇！彰化也有美食護照了」這幾天在彰化縣內，引起一股旋風，大家都爭相詢問旅食彰化的護照哪裡索取，因為護照內有39間店家推出限量、定額的優惠，還有隱藏版的店家介紹，連魚市場爌肉飯、彰化三寶貓鼠麵、阿璋肉圓都加入了優惠集章的行列，任意集滿10個章後，可至鹿港台灣玻璃館的台灣護聖宮兌換玻璃平安符，數量有限，換完為止。

除了優惠集章外，護照內還貼心地規劃了彰化縣內6條遊程路線，每條路線包含IG拍照熱點、美食及觀光景點介紹，更對蒞臨彰化之旅客提供租賃機車、交通載具相關優惠折抵，憑租車贈美食護照，增加旅遊的便利性。

彰化縣政府表示，期望透過在地能量，連結與觀光業者的聯合推廣，運用在地的凝聚優勢，透過務實的整合行銷、遊程的串連，加深彰化在地居民與參訪彰化旅客的認同感，勾起台灣文化之魅力，吸引旅客前來彰化旅遊，增加來客數量、停留在彰化的時間，共同帶動交通、旅宿、餐飲業、零售業等業績增長，帶來廣而深的觀光經濟效益。

(中時 )