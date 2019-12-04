國民黨前新北市長朱立倫、新竹市議會議長許修睿等藍軍議員，4日陪同立委參選人鄭正鈐到竹蓮寺上香，輔選展現新竹市藍軍團結勝選的氣勢。朱立倫對媒體詢問卡神被起底的問題，認為綠營長期以來運用網路黑的力量，只是冰山一角，希望未來不要再是黑韓的選舉，黑國民黨的選舉。
朱立倫說，從這件事情可以看到整個網路黑的力量有多嚴重，這樣子黑政府官員，最後造成非常不幸事件，這只是冰山一角。
朱立倫並說，綠營長期以來運用所謂網路黑的力量，他希望大家一次能夠把它找出來，追根究柢，也希望未來的選舉不要再是負面的選舉，不要再是黑韓的選舉，黑國民黨的選舉，能夠走向正能量，正面的選舉。
朱立倫、市議長許修睿、前市長許明財及立委參選人鄭正鈐及藍軍議員們在竹蓮寺上香祈福，展現新竹市藍軍團結支持韓國瑜和立委參選人鄭正鈐。
一行人隨後轉往竹蓮市場掃街拜票，懇請新竹鄉親支持韓國瑜和鄭正鈐，不少熱情民眾爭相與朱立倫拍照，也有支持者送菜頭和鳳梨給鄭正鈐，現場不時高喊「韓國瑜凍蒜！台灣有錢，支持正鈐！」
(中時 )
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