立委沈智慧要求警察局等單位，應協助家屬罹砂石車肇事的相關經過，給被害家屬一個交待。（陳世宗攝）

立委沈智慧不捨的抱著被害家屬，允諾一定會協同解決，並依家屬的建議儘速於立院修法。（陳世宗攝）

「每起車禍意外都造成1、2個家庭的破碎！」立法委員沈智慧4日偕同10月16日砂石車肇事，不幸殞命的祖孫家屬召開記者會，向外界訴求避免大型車肇事的願望及建議。家屬強調，除立法防範外，還要從學校、社區教育及有效管理業者多管齊下，才能防範「大型車製造破碎家庭」的車輪下悲情，一再上演。

沈智慧指出，她在11月2日參加祖孫告別式時，受害人家屬在哀痛逾恆情況下，表達希望她在立法院提案修法，防範悲劇不要再發生。她立即著手請交通法規權威蔡中志教授擬稿，於11月26日獲立法院黨團支持，以國民黨黨團提案方式送交立法院議事處，加速處理議事進度。

沈智慧表示，僅只是修法，也可能出現「徒法不足以自行」的窘況，對於防範大型車肇事輾碎家庭的悲劇，還需要投入更多「補破網」的努力。

今天出席記者會有受害者國中女生宥潔的阿公、阿姨、舅舅，悲痛逾恆50天的媽媽也壓抑悲傷出席。除述說發生事故當天的情景外，亦提出3大訴求，呼籲社會大眾以及政府注意，將將交通安全放在從國小到大學的正規教育內，以情境教學同步向社區推廣，對於大型車、砂石車行業管理及教育要更周延。

警大教授蔡中志指出，台灣缺少一套類似日本的「交通安全對策基本法」，政府長年不重視交通安全對策，更別說完整的交通安全教育；台灣每星期有3個大學生因交通事故死亡，每年有不分年齡層約3000人因車禍死亡，超過40萬人因車禍送醫，有超過6000人因車禍重度殘障。

台灣省車輛行車肇事鑑定委員會覆議委員黃道易博士說，目前現行大型車輛對駕駛的警示，欠缺周延的聲光回饋，對周邊用路人的警示欠缺明確的法規。

沈智慧強調，修訂「道路交通處罰條例第18條之1修正案」，明訂大型車輛應加裝視野輔助系統，也應同時由行政機關修訂「道路交通安全規則」第39條之1條一併增加「主動警示駕駛人」規定，亦為當務之急！

台中市議員李中、沈佑蓮、陳文政等，今天於記者會中，表示將於市議會中提案，要求教育局、交通局及警察局應配合校園「大車安全宣導」教育，避免再發生車輪下的悲情！

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(中時 )